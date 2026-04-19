Antonelli starter vip del WEC 2026 alla 6 Ore di Imola | eccolo sventolare il tricolore al via

Kimi Antonelli ha preso il via alla stagione 2026 del Mondiale Endurance (WEC) durante la 6 Ore di Imola. Al suo debutto nel campionato, ha sventolato il tricolore italiano prima della partenza della gara. La corsa si è svolta sull'autodromo di Imola, segnando l'inizio del campionato e coinvolgendo diverse squadre e piloti internazionali. Antonelli ha rappresentato il debutto di un giovane talento nel contesto delle gare di durata.

Kimi Antonelli ha dato ufficialmente il via al Mondiale Endurance 2026 (WEC) nella 6 Ore di Imola, prima gara della stagione. Il giovane bolognese della Mercedes F1, leader iridato del campionato dopo tre gare, ha sventolato il tricolore di partenza concedendosi una giornata di svago prima del ritorno in pista a Miami il prossimo 3 maggio. Grande entusiasmo del pubblico italiano che lo ha acclamato dalla tribuna centrale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonelli starter vip del WEC 2026 alla 6 Ore di Imola: eccolo sventolare il tricolore al via Notizie correlate Ferrari in pole e Antonelli starter: la festa tutta tricolore della 6 Ore di ImolaDomenica all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, davanti a un pubblico che si preannuncia da record, scatterà il Mondiale Endurance con la 6 Ore di Imola,... Leggi anche: Via con Kimi Antonelli alla ‘6 Ore di Imola’. Inno, Tricolore e gas: sarà un lungo show Contenuti e approfondimenti Imola in delirio per Antonelli, cori da stadio dalla tribuna centrale: Kimi, Kimi, Kimi!Il bolognese, leader iridato della F1, come ospite vip ha dato il via alla 6 Ore, prima gara del Mondiale Endurance 2026. La folla lo ha acclamato ed emozionato ... msn.com Antonelli, bagno di folla a Imola: sarà lo starter della 6 oreBREAKING NEWS: Kimi Antonelli to signal the start of the 6 Hours of Imola this Sunday. #WEC #6HImola pic.twitter.com/LuOwX8Zrvz ... formulapassion.it