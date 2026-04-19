anticipazioni verissimo del 19 aprile la storia di sabrina salerno e la sorella ritrovata

Domenica 19 aprile, torna l’appuntamento con Verissimo su Canale5, condotto da Silvia Toffanin. In questa puntata, verrà raccontata la storia di Sabrina Salerno e della sorella ritrovata. La trasmissione va in onda nel pomeriggio e si concentrerà su questo episodio di vita. L’evento sarà uno dei focus principali del programma di domenica.

Torna domenica 19 aprile l’imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio di Canale5 con Verissimo, il salotto guidato da Silvia Toffanin. Protagonista della nuova puntata sarà l’attrice Giuliana De Sio, pronta a raccontarsi tra vita professionale e aneddoti personali. Con lei attesi tra gli altri anche Sabrina Salerno, con l’emozionante racconto della sorella ritrovata, ma anche Nino D’Angelo e Paola Iezzi. Verissimo, le anticipazioni del 19 aprile: arriva Giuliana De Sio. Si preannuncia una domenica ricca di emozioni nel salotto di Verissimo, con racconti intensi che spaziano tra aneddoti, memorie familiari e storie che toccano il cuore.🔗 Leggi su Dilei.it

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