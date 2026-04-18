verissimo di silvia toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, il programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin torna in onda nel pomeriggio di Canale 5. Durante il weekend, sono previste diverse interviste e ospiti che partecipano alle registrazioni. La trasmissione si concentra su interviste e conversazioni con vari protagonisti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui nomi coinvolti.

Un weekend nel segno di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 18 aprile 2026. Oggi, sabato 18 aprile 2026 dalle ore 16.30 Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste trasmesso nel pomeriggio di Canale 5. Tra gli ospiti Matteo Branciamore e Marta Filippi, gli attori protagonisti de “I Cesaroni 7 – Il Ritorno”. I due sono anche compagni nella vita e raccontano il loro amore tra lavoro e vita privata.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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