Stasera sul NOVE va in onda una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” condotta da Fabio Fazio. La trasmissione, creata e condotta dallo stesso Fazio, viene prodotta da l’OFFicina, società parte del Gruppo Banijay, per Warner Bros. La puntata sarà trasmessa in diretta e sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

Domenica 19 aprile 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. “Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 19 aprile 2026. Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei...🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 19 aprile 2026

Che tempo che fa, gli ospiti e le interviste di oggi domenica #26ottobre - #fabiofazio

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Questa sera sarò ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. In diretta sul Nove - facebook.com facebook

Non è così. Ne parleremo domani sera a Che tempo che fa. Basta con questa disinformazione, ogni anno muoiono più di 120 persone per mancanza di organi da trapiantare. x.com