Anso Meeting a Senigallia tre giorni per costruire il futuro dell’informazione locale digitale

A Senigallia si svolge un evento di tre giorni dedicato all’informazione locale digitale, con incontri e sessioni di formazione. L’obiettivo è favorire il confronto tra professionisti del settore e approfondire le tematiche legate alle trasformazioni dell’informazione nel mondo digitale. La manifestazione coinvolge diversi esperti e rappresentanti di testate giornalistiche, offrendo uno spazio di discussione e aggiornamento sulle sfide e opportunità del settore.

Senigallia – Tre giorni di incontri, formazione e confronto per disegnare il futuro dell’informazione locale digitale. Si è concluso con una partecipazione significativa e contenuti di alto livello l’ Anso Meeting 2026, l’appuntamento annuale promosso da Associazione nazionale stampa online, che ha riunito editori, giornalisti e professionisti del settore da tutta Italia. Dal 17 al 19 aprile, la città di Senigallia è diventata un punto di riferimento per il dibattito sull’evoluzione dell’editoria digitale locale, tra nuove sfide tecnologiche, sostenibilità economica e rapporto con i lettori. Convegno e territorio: informazione al centro. Ad aprire il Meeting, venerdì 17 aprile, il convegno “Informare, sostenere, crescere: dare valore al territorio”, ospitato all’Auditorium San Rocco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Editoria locale: Anso e Governo pianificano il futuro del digitaleIl presidente dell’Anso, Michele Pinto, ha incontrato a Roma il sottosegretario Alberto Barachini per definire i nuovi assetti dell’editoria digitale... AGCOM, ANSO: “Inaccettabile penalizzare i piccoli editori e l’informazione locale”«Una misura di questo tipo – afferma il presidente Pinto – rischia di frenare lo sviluppo delle piccole realtà editoriali e di indebolire... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’informazione online si dà appuntamento a Senigallia: al via l’Anso Meeting 2026; Stasera a Senigallia si parla di informazione locale; Senigallia al centro dell’informazione locale, editori da tutta Italia a confronto; Salute, esperti a confronto a Castelvetrano sulle cure della colonna vertebrale. LinkOristano all’Anso Meeting: a Senigallia tre giorni per costruire il futuro dell’informazione locale digitaleDal 17 al 19 aprile, la città di Senigallia è diventata un punto di riferimento per il dibattito sull’evoluzione dell’editoria digitale locale: tra nuove sfide tecnologiche, sostenibilità economica e ... linkoristano.it L’informazione online si dà appuntamento a Senigallia: al via l’Anso Meeting 2026Parte oggi da Senigallia una tre giorni che, per chi fa informazione locale, è qualcosa di più di un semplice convegno. È un momento di confronto, ma anche di identità. Perché l’Anso Meeting mette ins ... tp24.it #Cronaca Anso Meeting, a Senigallia tre giorni per costruire il futuro dell’informazione locale digitale. In vista nuove avventure per Positanonews facebook #Cronaca Anso Meeting, a Senigallia tre giorni per costruire il futuro dell’informazione locale digitale. In vista nuove avventure per Positanonews x.com