Il presidente dell’Associazione nazionale della stampa locale ha incontrato a Roma un rappresentante del governo per discutere delle strategie future nel settore dell’editoria digitale. La riunione si è concentrata sulla definizione di nuovi assetti e sul ruolo delle realtà locali nel panorama digitale, con l’obiettivo di affrontare le sfide del settore e promuovere lo sviluppo delle testate giornalistiche di piccole e medie dimensioni.

Il presidente dell’Anso, Michele Pinto, ha incontrato a Roma il sottosegretario Alberto Barachini per definire i nuovi assetti dell’editoria digitale locale. Il vertice, svoltosi presso il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri mercoledì 8 aprile 2026, ha dato il via a un coordinamento tra governo e testate di prossimità. L’incontro ha la partecipazione attiva anche di Stefano Carugno, delegato per il Lazio, e Daniele Reali, consigliere del direttivo Anso. L’obiettivo primario è stato quello di presentare le necessità urgenti di un settore che vede nell’informazione capillare un pilastro per la tenuta democratica e il pluralismo nelle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Editoria locale: Anso e Governo pianificano il futuro del digitale

L’editoria locale rilancia la sfida: Michele Pinto nuovo presidente di AnsoRinnovato il direttivo dell’Associazione Nazionale Stampa Online con conferme e novità.

Michele Pinto alla guida di Anso: rilancio dell’editoria territoriale con nuova visione per il futuro.Michele Pinto è il nuovo presidente di Anso, l’Associazione Nazionale Stampa Online, eletto durante l’assemblea svoltasi a Milano il 31 gennaio 2026.

Temi più discussi: Editoria digitale locale, dialogo aperto con il Governo: incontro tra Barachini e ANSO; Informazione locale digitale, dialogo istituzionale a Roma; Editoria: a Roma il presidente Anso Michele Pinto ha incontrato il sottosegretario Alberto Barachini.

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Editoria digitale, confronto a Roma tra Pinto (Anso) e il Governo: rafforzare il ruolo dell’informazione localeIncontro istituzionale e confronto costruttivo tra il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini e il presidente di Associazione Nazionale Stampa ... bsnews.it

Un confronto sul futuro dell’informazione digitale locale e sulle prospettive del settore editoriale italiano al centro dell’incontro istituzionale che si è svolto a Roma tra rappresentanti del governo e dell’editoria online. Il presidente dell’Associazione Nazionale St - facebook.com facebook