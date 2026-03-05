AGCOM ANSO | Inaccettabile penalizzare i piccoli editori e l’informazione locale

L’Associazione nazionale stampa online (Anso) ha criticato duramente la decisione di AGCOM di ridurre da 500mila a 50mila euro la soglia di ricavi per il contributo dovuto all’Autorità. La misura, secondo l’Anso, penalizza i piccoli editori e l’informazione locale, creando disuguaglianze nel settore dell’editoria digitale. La decisione è stata comunicata di recente dall’Autorità.

«Una misura di questo tipo – afferma il presidente Pinto – rischia di frenare lo sviluppo delle piccole realtà editoriali e di indebolire l'informazione locale. «Le testate locali – mette in evidenza il presidente di Anso, Michele Pinto – svolgono ogni giorno un lavoro prezioso per le comunità. Raccontano i territori, danno voce ai cittadini, seguono la vita delle amministrazioni e delle economie locali garantendo informazione professionale, nel rispetto delle norme deontologiche e del lavoro giornalistico. Sono inoltre un presidio per la libertà di informazione e un argine alla diffusione delle fake news, grazie al lavoro di redazioni e giornalisti che operano con responsabilità editoriale e verifiche delle fonti».

