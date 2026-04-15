A Milano si è tenuto il debutto di Salone Raritas, un nuovo spazio dedicato al design che si trova nel padiglione 9. Annalisa Rosso, direttrice editoriale e culturale-advisor del Salone del Mobile, ha presentato questa iniziativa che mette in evidenza oggetti di design rari e unici, spesso considerati “outsider”. Il progetto combina pezzi in edizione limitata, antiquariato e alta manifattura creativa, creando un atlante del collectible design.

Milano – Annalisa Rosso, direttrice editoriale e culturale-advisor del Salone del Mobile, abbiamo un debutto importante con Salone Raritas (padiglione 9), atlante del collectible design che accosterà pezzi unici e “outsider” tra edizioni limitate, antiquariato e alta manifattura creativa. Di che si tratta? “Di un progetto completamente nuovo. In questi anni, insieme a tutto il team del Salone del Mobile, abbiamo registrato un cambiamento su quanto sta succedendo nell’interior design. In questa fase di post global c’è forte la necessità di essere globali senza rinunciare però alla propria identità culturale, geografica. Ci siamo resi conto che tutti gli architetti, da quelli che lavorano per le grandi case sino al Contract e Hospitality, cercano di dare spazio a questa nuova sensibilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Annalisa Rosso: “Design unico, raro, non industriale. La GenZ cerca oggetti oltre il brand”

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