Dal 21 al 26 aprile 2026, presso la fiera di Rho a Milano, si terrà la prima edizione di Salone Raritas, un evento dedicato all’alta manifattura nel settore del design B2B. La manifestazione rappresenta un nuovo percorso espositivo all’interno del Salone del Mobile, con l’obiettivo di mettere in mostra prodotti e tecniche artigianali di fascia alta. La fiera ospiterà aziende e professionisti interessati a presentare creazioni di livello superiore nel settore del design.

Dal 21 al 26 aprile 2026, Fiera Milano a Rho ospiterà Salone Raritas. Il nuovo percorso espositivo del Salone del Mobile.Milano si concentrerà su pezzi unici, edizioni limitate e oggetti outsider. L’iniziativa mira a creare un punto d’incontro tra l’alta manifattura creativa e i professionisti del progetto. Architetti, developer, interior designer e operatori del contract e dell’hospitality troveranno uno spazio per confrontarsi con icone curate e opere esclusive. Il progetto non si limita alla vendita, ma si configura come un centro culturale. Qui la rarità diventa un linguaggio progettuale condiviso, rafforzando la capacità del Salone di generare nuove visioni e relazioni di crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone Raritas: l’alta manifattura sbarca nel design B2B

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Il design riparte dalla materia. Dal 21 al 26 aprile torna il Salone del Mobile di Milano con oltre 1900 espositori da 32 Paesi e tante novità. Tra le protagoniste dell’edizione 2026: Le nuove piattaforme visionarie Salone Raritas e Salone Contract Ritor - facebook.com facebook