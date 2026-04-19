Il Papa Leone XIV ha recitato una preghiera per le persone colpite dalle recenti inondazioni nella provincia di Benguela, Angola. La sua visita nel paese è avvenuta poco dopo il suo arrivo, e l’attenzione si è concentrata sulle vittime di questo disastro naturale. La preghiera si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, e il Papa ha espresso solidarietà alle comunità interessate.

Papa Leone XIV prega per le vittime delle inondazioni nella provincia di Benguela dopo il suo arrivo in Angola. Parlando sabato al palazzo presidenziale di Luanda in una sala gremita di funzionari governativi e diplomatici, il Pontefice ha detto di essere vicino alle famiglie delle vittime e alle persone che hanno perso la casa. L’Angola è il terzo paese che Papa Leone XIV visita dopo l’Algeria e il Camerun. Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Angola, Papa Leone XIV prega per le vittime delle inondazioni

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