leone xiv prega per niscemi e ricorda le vittime cristiane in nigeria

Dopo aver concluso l’Angelus, Papa Leone XIV si affaccia dalla finestra del Palazzo Apostolico e chiede ai fedeli di pregare per Niscemi. Ricorda anche le vittime cristiane in Nigeria, facendo appello a una preghiera comune. La piazza inizia a muoversi, mentre il Papa invita tutti a non dimenticare chi soffre e a mantenere viva la speranza.

La sua voce giunge dalla finestra del Palazzo Apostolico. È l’8 febbraio 2026 e Leone XIV, al termine dell’Angelus, si rivolge ai fedeli raccolti in piazza San Pietro con un appello che invita a ricordare. La preghiera come antidoto alla guerra, la storia come maestra di futuro: questi i temi delicati (molto attuali) affrontati dal Pontefice. Leone XIV e la preghiera per Niscemi. Il Papa ricorda chi soffre attualmente sotto il peso della violenza della natura. Portogallo, Marocco, Spagna (in particolare Grazalema, in Andalusia) e Italia meridionale: un rosario geografico di dolore accomunato da inondazioni e frane che hanno stravolto vite e paesaggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

L'articolo analizza la figura di Leone XIV, il Papa conservatore che, durante la cerimonia nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è presentato come una voce forte a tutela delle radici giudaico-cristiane e dei valori occidentali, distinguendosi chiaramente dall’orientamento più progressista di Bergoglio.

