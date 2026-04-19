Il compositore britannico ha recentemente condiviso con il quotidiano una sua esperienza personale, rivelando di aver combattuto con una dipendenza dall’alcol. Ha precisato di aver iniziato un percorso per smettere di bere più di un anno fa. La sua confessione arriva dopo aver deciso di rendere pubblica questa parte della sua vita, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua situazione attuale.

Andrew Lloyd Webber ha parlato con il Times della sua dipendenza dall’alcol, dichiarando di aver intrapreso un percorso verso la sobrietà più di un anno fa. Il compositore settantottenne, che appartiene alla ristrettissima cerchia degli EGOT (i vincitori di Emmy, Grammy, Oscar e Tony ), ha rivelato che il ricovero in una clinica di riabilitazione non avrebbe funzionato, ma di aver ottenuto dei risultati partecipando alle riunioni degli Alcolisti Anonimi. «Sono un alcolista in via di guarigione», ha spiegato alla testata giornalistica. «Sedici mesi fa ho deciso di aver bisogno di aiuto ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata». Sebbene avesse già parlato di aver smesso di bere nel 2015 e nel 2016, mentre produceva School of Rock a Broadway, ha poi ricominciato a bere.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrew Lloyd Webber ha rivelato di essere un alcolista, ma in via di guarigione

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