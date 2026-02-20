Andrew ottavo nella linea di successione al trono l’ex principe rischia di essere rimosso?
Andrew Mountbatten-Windsor, ex principe britannico, rischia di perdere la posizione nella linea di successione dopo che il governo ha deciso di revocare i suoi titoli. Nonostante questa decisione, lui mantiene ancora il suo posto come ottavo nella lista di successione, ma alcuni politici e membri della famiglia reale chiedono chiarimenti. La questione si è riaccesa quando nuove accuse sono emerse contro di lui, alimentando le tensioni all’interno della monarchia. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica e gli esperti di corte.
(Adnkronos) – Sebbene ad Andrew Mountbatten-Windsor siano stati tolti i titoli reali lo scorso ottobre, tra cui quello di principe, il fratello di re Carlo ha mantenuto il suo posto come ottavo nella linea di successione al trono. Potrebbe tuttavia essere rimosso dalla linea di successione, ma perché ciò sia possibile, è necessario approvare una legge.
