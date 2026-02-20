Andrew ottavo nella linea di successione al trono l’ex principe rischia di essere rimosso?

Andrew Mountbatten-Windsor, ex principe britannico, rischia di perdere la posizione nella linea di successione dopo che il governo ha deciso di revocare i suoi titoli. Nonostante questa decisione, lui mantiene ancora il suo posto come ottavo nella lista di successione, ma alcuni politici e membri della famiglia reale chiedono chiarimenti. La questione si è riaccesa quando nuove accuse sono emerse contro di lui, alimentando le tensioni all’interno della monarchia. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica e gli esperti di corte.