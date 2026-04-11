Il comico veste i panni del ministro dell'Interno: "Voi non avete idea che calze arretate la Conte metteva su col curriculum.." Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Di Claudia Conte guardavo solo il curriculum…”: Crozza-Piantedosi alle prese con il caso della giornalista che ha rivelato di essere la sua compagna

Chi è Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro Matteo PiantedosiUna rivelazione che riapre il tema dell’intreccio tra vita personale e incarichi pubblici, anche perché negli ultimi mesi la giornalista gi ha...

Collaborazioni di Claudia Conte a rischio dopo l’intervista in cui ha rivelato il legame con PiantedosiI dubbi sulle rivelazioni fatte dalla giornalista Claudia Conte sulla sua presunta relazione con il ministro dell'Interno Piantedosi non sono stati...

Si parla di: Fratelli di Crozza, la puntata del 10 aprile in diretta: la parodia di Papa Leone XIV, il ritorno di Vincenzo De Luca.

Claudia Conte, spunta il provino a Temptation Island con l'exDa circa due settimane il nome di Claudia Conte affolla social, quotidiani e anche i corridoi di Palazzo Chigi. E in particolare da quando in un'intervista a Money la giornalista di Cassino, Frosinone ... today.it

Claudia Conte e la clamorosa gaffe hot a Uno Mattina: Riguarda le gang bang. Il videoMentre il nome della giornalista finisce al centro delle cronache per la presunta storia con Piantedosi, spunta il filmato del clamoroso errore su Rai Uno: voleva dire babygang, ma la parola uscita ... today.it