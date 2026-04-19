Andreani & compagnia bella | in Piazza San Iacopo pareva la sagra del maccherone ma senza sconto

In piazza San Iacopo ad Arezzo si è svolta la presentazione della lista DSP con Egiziano Andreani come candidato sindaco. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e ha ricordato una sagra del maccherone, anche se senza offerte o sconti. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa, con musica e tanta gente presente, creando un’atmosfera informale e conviviale.

Oh via, ad Arezzo s’è visto de tutto, ma la presentazione della lista DSP con Egiziano Andreani candidato sindaco pareva più una sagra che una roba politica. Piazza San Iacopo piena, gente che girava tra gazebo e chiacchiere come si fosse a prendere il vinsanto, e tutti lì a annusare ‘ste “visioni” che, a sentirle, sembravano più sogni dopo cena che programmi veri. Andreani, bello carico, ha fatto il suo ingresso con quell’aria tra il rivoluzionario e il “si vedrà”, che qui si conosce bene: si parte a mille e poi si frena al primo incrocio. Intorno, un via vai che manco alla tombola di Natale. Si riconoscevano Milena Freni, sempre tra consulenze e lezioni, Maria Antonietta Oppo con l’anima da poetessa, e Riccardo Paoloni con quell’aplomb da Banca d’Italia anche in mezzo alla piazza.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Andreani & compagnia bella: in Piazza San Iacopo pareva la sagra del maccherone (ma senza sconto) Notizie correlate Andreani & compagnia bella: a Piazza San Iacopo pareva la sagra del maccherone (ma senza sconto)Oh via, ad Arezzo s’è visto de tutto, ma la presentazione della lista DSP con Egiziano Andreani candidato sindaco pareva più una sagra che una roba... Leggi anche: A Battifolle torna la sagra del maccherone: l'edizione 2026