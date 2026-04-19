Andreani & compagnia bella | a Piazza San Iacopo pareva la sagra del maccherone ma senza sconto

A Piazza San Iacopo ad Arezzo, durante la presentazione della lista DSP con Egiziano Andreani candidato sindaco, si sono visti molti partecipanti e un’atmosfera vivace. L’evento ha attirato l’attenzione di diversi presenti, che hanno paragonato la manifestazione a una sagra del maccherone, anche se senza sconti. La scena ha ricordato per alcuni aspetti un appuntamento pubblico più informale che un evento strettamente politico.

Oh via, ad Arezzo s’è visto de tutto, ma la presentazione della lista DSP con Egiziano Andreani candidato sindaco pareva più una sagra che una roba politica. Piazza San Iacopo piena, gente che girava tra gazebo e chiacchiere come si fosse a prendere il vinsanto, e tutti lì a annusare ‘ste “visioni” che, a sentirle, sembravano più sogni dopo cena che programmi veri. Andreani, bello carico, ha fatto il suo ingresso con quell’aria tra il rivoluzionario e il “si vedrà”, che qui si conosce bene: si parte a mille e poi si frena al primo incrocio. Intorno, un via vai che manco alla tombola di Natale. Si riconoscevano Milena Freni, sempre tra consulenze e lezioni, Maria Antonietta Oppo con l’anima da poetessa, e Riccardo Paoloni con quell’aplomb da Banca d’Italia anche in mezzo alla piazza.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Andreani & compagnia bella: a Piazza San Iacopo pareva la sagra del maccherone (ma senza sconto) Notizie correlate Leggi anche: A Battifolle torna la sagra del maccherone: l'edizione 2026 “H&S – Harry & Sally”: al teatro Masaccio la commedia della compagnia Facce da SiparioArezzo, 18 marzo 2026 – Si conclude a San Giovanni Valdarno il calendario di appuntamenti “Marzo per le donne”, il programma di iniziative dedicato...