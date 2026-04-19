Andrea Vavassori, insieme al compagno Pierre-Hugues Herbert, ha raggiunto la finale nel torneo di Barcellona. La loro partecipazione si è conclusa senza vittoria, ma la settimana si può considerare comunque positiva. Vavassori ha dimostrato buone prestazioni durante tutto il torneo, arrivando fino alla fase finale. La coppia ha mostrato solidità nel corso delle partite, anche se non è riuscita a conquistare il titolo.

Non si è conclusa con l’agognata vittoria, ma la settimana di Barcellona, per Andrea Vavassori, può senza dubbio dirsi positiva. Rimasto temporaneamente senza l’abituale compagno Simone Bolelli, cui va tutto l’augurio del mondo di superare presto il lutto della morte del padre, il torinese è arrivato in finale nell’ATP 500 catalano insieme al francese Pierre-Hugues Herbert. Entrati in tabellone contro il forte due composto da Mate Pavic e Marcelo Arevalo, Vavassori ed Herbert hanno sconfitto il croato e il portacolori di El Salvador per 6-4 6-2, per poi superare con l’invertito punteggio gli spagnoli Daniel Rincon e Oriol Roca Batalla. In semifinale superati anche il monegasco Romain Arneodo e l’australiano Marc Polmans, stavolta con un 6-4 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Vavassori il cammino a Barcellona con Pierre-Hugues Herbert finisce in finale

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