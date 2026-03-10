Andrea Vavassori e Alexander Erler si sono qualificati per i quarti di finale del torneo di Indian Wells dopo aver sconfitto Gonzalez e Molteni. La partita si è conclusa con la vittoria della coppia, consolidando la loro presenza nella fase successiva della competizione. La coppia continua a mostrare un buon andamento nel torneo californiano.

Prosegue l’avventura della nuova coppia formata da Andrea Vavassori e Alexander Erler a Indian Wells. Il duo italo-austriaco, impegnato negli ottavi di finale del tabellone di doppio del prestigioso torneo californiano, si è imposto sugli argentini Máximo González e Andrés Molteni con il punteggio di 6-3 7-6(3) dopo 1 ora e 36 minuti di gioco. Dopo aver gestito con autorità il primo parziale, la sfida si è fatta più equilibrata nel secondo set e, al tie-break, la maggiore freddezza dell’italiano e dell’austriaco ha fatto la differenza contro i sudamericani. Arriva così la qualificazione ai quarti di finale, dove affronteranno la coppia vincente del confronto tra BhambriGöransson e ArendsLehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it

Andrea Vavassori e Alexander Erler piegano Gonzalez/Molteni e approdano ai quarti di finale a Indian Wells

