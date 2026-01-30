Francesco De Gregori canta Rimmel | concerto-evento a Firenze nel 50esimo anniversario dell’album capolavoro

Francesco De Gregori torna a cantare “Rimmel” a Firenze. Dopo il successo dello scorso novembre, il cantautore torna sul palco del Teatro Cartiere Carrara venerdì 30 gennaio. L’occasione è speciale: celebra i 50 anni del suo album più famoso con un concerto che richiama molti fan. La serata promette emozioni, con De Gregori che rivisiterà i brani di un disco che ha segnato la sua carriera.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Dopo il tutto esaurito dello scorso novembre, Francesco De Gregori torna in concerto a Firenze. Venerdì 30 gennaio sarà sul palco del Teatro Cartiere Carrara, nell’ambito del tour dedicato al cinquantesimo anniversario dell’album capolavoro “Rimmel”. Pubblicato nel 1975, “Rimmel” è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. Tracce di una memoria collettiva che Francesco De Gregori e la sua band ripercorreranno dall’inizio alla fine: l’album verrà infatti riproposto per intero, insieme ad altri brani del cantautore romano, canzoni sempre diverse che renderanno ogni appuntamento unico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

FRANCESCO DE GREGORI, ven 30/1 Teatro Cartiere Carrara di Firenze

