La Regione ricorda i 50 anni del terremoto ci sarà anche Andrea Bocelli in concerto

La Regione ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli con un evento speciale. Andrea Bocelli terrà un concerto per onorare la memoria di quella tragedia. La data è stata annunciata e attira molta attenzione. La gente si prepara a partecipare, ricordando le vittime e riflettendo su quanto accadde mezzo secolo fa.

"Il terremoto del Friuli è una ferita profonda nella nostra storia collettiva. Una tragedia che ha spezzato vite, distrutto paesi, messo in ginocchio un'intera comunità. Ma è anche il momento in cui il Friuli ha mostrato il suo carattere più autentico: quello di un popolo che, pur colpito.

