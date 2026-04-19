Un altro incidente grave si è verificato nel Sannio, questa volta lungo la Strada Statale Appia, all’altezza dell’incrocio tra i comuni di Paolisi e Rotondi. Due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un grave incidente sulla Strada Statale Appia questa volta all’altezza dell’incrocio tra Paolisi e Rotondi. Due persone sono rimaste ferite poco dopo la mezzanotte in conseguenza dello scontro tra una motocicletta e una Jeep. Nell’impatto hanno avuto la peggio le persone a bordo della moto che sono state trasportare in Ospedale dal personale del 118 in accorse subito sul posto non appena scatto l’allarme. Le due persone sono state trasportate in codice rosso. A mettere in sicurezza l’area sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea, mentre i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ancora un grave incidente nel Sannio: due feriti gravi

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