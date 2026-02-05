Questa mattina, nel cuore di Foggia, due monopattini si sono scontrati in modo violento nell’isola pedonale. L’incidente ha causato due feriti in codice rosso, trasportati d’urgenza in ospedale. La scena è stata molto spettacolare e il traffico nella zona è rimasto bloccato per alcune ore. I rilievi sono ancora in corso per capire cosa abbia provocato lo scontro.

Spaventoso incidente a Foggia questa mattina. Nel pieno centro cittadino due monopattini si sono scontrati. Feriti entrambi i conducenti, un uomo e una donna, trasportati in codice rosso in ospedale. L’incidente si è verificato questa mattina, in via Lanza, isola pedonale e zona centralissima della città provocando tanto spavento e paura tra i passanti. L'allarme A denunciare quanto accaduto il consigliere comunale Nunzio Angiola, lo stesso che ormai da mesi affronta con insistenza la questione relativa alla sicurezza stradale. Meno di due giorni fa, il consigliere comunale Angiola aveva lanciato un appello alla comunità invitandola a riflettere sulla pericolosità dei monopattini, dopo l’ennesimo incidente nella zona periferica di Foggia e chiedendo maggiore rigore verso le regole e più controlli e sanzioni per chi guidando i monopattini non rispetta le leggi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Pauroso incidente tra due monopattini nell'isola pedonale: due feriti in codice rosso

