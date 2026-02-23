Incidente in galleria | auto e pulmino in fiamme due gravi feriti

Un incidente ha coinvolto un’auto e un pulmino in una galleria dell’Appennino Reggiano, causando l’incendio di entrambi i veicoli. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata, che ha portato a uno scontro violento. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e i soccorsi sono intervenuti subito. La strada rimane chiusa per le operazioni di soccorso.

Un incidente che ha scosso l’Appennino Reggiano. Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di lunedì 23 febbraio sull’Appennino Reggiano, nei pressi di Carpineti. Un’auto e un pulmino che trasportava una squadra di pallavolo under 15 sono entrati in collisione sotto la galleria del Seminario, sulla Statale 63, scatenando un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli. Due persone, una donna di 59 anni e un ragazzino di 14 anni, sono state trasportate in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’incidente, avvenuto intorno alle 18:51, ha richiesto l’intervento di due elisoccorsi, provenienti da Bologna e Pavullo, e di cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la galleria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vittoria, incidente stradale: scontro tra autocarro e auto, due feriti gravi elisocorsi a Catania. Rilievi in corso.Questa mattina a Vittoria si è verificato un incidente tra un autocarro Iveco e una Fiat Idea.

Due feriti in incidente stradale: auto ribaltata dopo impatto con la protezione laterale, uno in condizioni graviUn incidente grave si è verificato questa pomeriggio lungo la Statale 131 vicino a Santa Cristina, in provincia di Oristano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Incidente in galleria lungo l'autostrada A27: auto sbanda e si schianta sul muro. Ferito il conducente; Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià: tamponamento a catena fra quattro auto in galleria, traffico nel caos; Incidente in galleria sull’A6, un’auto coinvolta: soccorsi mobilitati; ??Tamponamento in galleria: tre feriti, uno è grave. Dov'è successo.

Incidente in galleria, auto contro pulmino di squadra di volleyIl sinistro a Carpineti, nel reggiano. Tra gli occupanti del van, vari feriti e contusi, tutti non gravi. Una donna è stata portata via in elicottero dai sanitari ... rainews.it

Incidente nella galleria del Seminario: scontro contro pullman di pallavolisti minorenni, auto a fuocoTragedia sfiorata sulla Ss63 a Carpineti, sull’Appennino reggiano: feriti in condizioni serie una donna e un 14enne, portati in elisoccorso all’ospedale. Paura per la squadra di pallavolo di Castelnov ... msn.com

Traffico il tilt sull’A14 per un incidente in galleria. Coinvolti un camion e tre auto #Abruzzo #Cronaca #A14 #autostrada #incidentestradale #camion #auto - facebook.com facebook

#Viabilità | #Incidente | Tangenziale Est Chiusa la Galleria della Nuova Circonvallazione Interna, tra Nomentana e Via Batteria Nomentana in direzione San Giovanni Inevitabili pesanti ripercussioni per il traffico Info buff.ly/IUGClDT @Emergenza24 | #L x.com