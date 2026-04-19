Ancora Lookman-gol ma all' Atletico non basta | la Real Sociedad vince la Copa del Rey

La Real Sociedad si è aggiudicata la Copa del Rey battendo l'Atletico Madrid ai rigori dopo un pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Nella finale, la squadra di Matarazzo ha vinto 4-3 ai calci di rigore, confermando la vittoria complessiva. Lookman ha segnato un gol per l'Atletico Madrid durante la partita. La gara si è conclusa con la vittoria della Real Sociedad, che ha alzato il trofeo.