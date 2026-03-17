la porta del destino skorupski lungo stop le strade di ravaglia portano ancora a roma

Lukasz Skorupski si ferma a causa di un infortunio, lasciando il posto a Federico Ravaglia tra i pali. Ravaglia, portiere con passato nella Roma, si prepara a scendere in campo per le partite decisive della squadra. La porta del destino si apre per lui, che ora ha l’opportunità di dimostrare il proprio valore nelle sfide più importanti.

Si ferma Lukasz Skorupski: tocca a Federico Ravaglia, l’uomo con la Roma nel destino. E che nel proprio destino ha quello di disputare le partite decisive, da dentro o fuori. L’eccezione è la finale di Coppa Italia di Roma contro il Milan della scorsa stagione. Ma la Supercoppa lo ha visto protagonista e para-rigori contro l’Inter in semifinale, complice l’assenza del polacco, nuovamente al palo. Federico esordì contro la Roma il 13 dicembre 2020 al Dall’Ara, con Mihajlovic in panchina e con i giallorossi, e fu inizio da incubo: 1-5. "Ma io mi intendo di portieri, ho fatto esordire Donnarumma", disse Sinisa. Lungi da noi fare paragoni irriverenti, ma non c’è dubbio che nel frattempo, seppur di livello inferiore, Ravaglia sia diventato portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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