Sant’Anna e Sant’Antonio specializzandi in sala operatoria senza supervisione ? Interrogazione M5s in Regione

La Regione è sotto accusa per presunti interventi di chirurgia ortopedica fatti da specializzandi senza la supervisione di chirurghi più esperti. Secondo alcune segnalazioni, medici in formazione avrebbero operato in due ospedali lombardi, Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e Sant’Antonio di Cantù, senza essere affiancati da specialisti. L’interrogazione del Movimento 5 Stelle mira a chiarire cosa sia realmente successo e se ci siano rischi per i pazienti.

Presunti interventi di chirurgia ortopedica effettuati da medici specializzandi senza la supervisione di chirurghi strutturati al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e al Sant'Antonio Abate di Cantù. Il tema è arrivato in consiglio regionale attraverso un'interrogazione "question time".

