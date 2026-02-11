Gimbo Marche e giovani in fuga | Chi sta a Milano vuole tornare a casa E il turismo cresce +7%

Gimbo e tanti giovani marchigiani tornano a casa. Dopo aver vissuto lontano, molti di loro preferiscono tornare nelle Marche, anche se a Milano avevano trovato lavoro o opportunità. La fuga di giovani e il ritorno di chi si sente radicato nella regione sono segnali chiari di un legame forte con il territorio. Intanto, il turismo cresce del 7 per cento, dimostrando che le Marche attirano sempre più visitatori e nuovi residenti. La regione si fa raccontare anche da chi, lontano, la sogna e la rivisita con affetto.

ANCONA Il miglior modo per promuovere le Marche, è farle raccontare da chi le vive. O da chi, oltre confine, le guarda con gli occhi della nostalgia. «Di marchigiani all'estero ne ho conosciuti tanti. Ai ragazzi che pensano di andarsene dico: parlate con chi oggi sta a Milano, vi risponderà che vorrebbe tornare perché gli manca la qualità della vita di questa splendida regione». Parola del campione olimpico e mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi, non a caso testimonial delle Marche. Il legame Un contratto con la Regione, quello di Gimbo, che scade a giugno, «ma sono onorato di essere marchigiano e di essere testimonial della regione: mi piacerebbe tantissimo che il mio percorso atletico verso Los Angeles 2028 fosse ancora insieme alle Marche, per portarle un’altra volta alle Olimpiadi da testimonial». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

