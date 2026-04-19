Anche la solitudine ha costi salati | salgono le spese e crolla il welfare

La solitudine si manifesta in diverse situazioni quotidiane, come trascorrere le sere da soli, cenare davanti a uno schermo o sentirsi fuori luogo in compagnia. Questi episodi sono accompagnati da un aumento delle spese personali e da un impatto sul sistema di welfare. La diffusione di queste esperienze evidenzia come l’isolamento possa influenzare non solo le relazioni sociali, ma anche le risorse pubbliche impegnate in servizi di assistenza.

Essere soli a casa la sera, cenare davanti a uno schermo acceso, oppure sentirsi fuori posto in una stanza piena. Oggi la solitudine cambia molte vesti, non importa la situazione in cui ci si trova, la sensazione è sempre la stessa: esclusione. Per tantissimi anni la solitudine è stata un'emozione da affrontare nel privato, ma ci stiamo rendendo conto che i suoi effetti si sentono non solo dentro casa propria, ma sulla comunità intera. Negli ultimi cinquant'anni il modo di abitare è cambiato, rivoluzionando anche il più tradizionale dei costumi italiani: abbiamo smesso di vivere insieme. Non in senso metaforico, ma demografico....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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