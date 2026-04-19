La Nazionale italiana di ciclismo under 23 parteciperà al Tour of the Alps 2026, una corsa a tappe di categoria World Tour prevista dal 20 al 24 aprile. La gara si svolgerà tra Tirolo, Alto Adige e Trentino. Il commissario tecnico Marino Amadori ha convocato i giovani atleti per questa competizione. La corsa comprende cinque tappe e si inserisce nel calendario internazionale di ciclismo su strada.

Ci sarà anche la Nazionale Italiana al via del Tour of the Alps 2026 di ciclismo su strada, breve corsa a tappe di categoria World Tour che andrà in scena da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, snodandosi tra Tirolo, Alto Adige e Trentino. La breve gara a tappe partirà dall’Austria, per la precisione da Innsbruck, lunedì 20, e si concluderà a Bolzano, in Italia, venerdì 24: sono in programma nel complesso cinque tappe, per un totale di 762 chilometri. I sette azzurri convocati dai Commissari Tecnici Roberto Amadio (Nazionale Élite) e Marino Amadori (Nazionale U23) sono Luca Attolini, Tommaso Bambagioni, Michele Bicelli, Alessandro Cattani, Davide De Cassan, Leonardo Vesco e Tommaso Quaglia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anche la Nazionale italiana al Tour of the Alps: i convocati dal ct U23 Marino Amadori

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