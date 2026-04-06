Antonio Conte è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. La decisione è stata già comunicata e il trasferimento del tecnico sembra ormai ufficiale. Nel frattempo, il presidente della società di club ha già individuato un possibile sostituto per il ruolo di allenatore. La notizia circolava da tempo e ora sembra aver trovato conferma attraverso fonti ufficiali.

“Ci sarà un Conte-bis in Nazionale, l’allenatore del Napoli è il prescelto, il numero uno della lista per sostituire Rino Gattuso. Toccherà quasi sicuramente a lui il rilancio del nostro calcio con un obiettivo lontano, ma imprescindibile e stimolante: conquistare i mondiali del 2030. Ovviamente mancano il contratto, le firme e tutto il resto, inutile dirlo, ma dopo un primo screening e alcuni sondaggi, tutte le piste portano proprio a Conte che tornerebbe volentieri in azzurro e ha già dato l’ok di massima”(.) l giornalista aggiunge: “La scelta è caduta su Conte proprio per questo, la sua capacità di alzare il livello e il rendimento dei gruppi che allena. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte nuovo CT della nazionale italiana, ADL ha già pronto il sostituto

Conte può salutare Napoli e andare in nazionale: ADL ha già in mente il sostitutoIl futuro di Antonio Conte torna a intrecciarsi con quello della Nazionale italiana.

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Nuovo ct Italia, dal Conte bis a Sarri: tutti i nomi in lista per rimpiazzare GattusoIl futuro della panchina dipenderà da quello della Federazione, però il cambio appare certo. Il tecnico del Napoli vedrebbe tutti d’accordo ... tuttosport.com

Secondo la Gazzetta c’è #Conte in pole position per il ruolo da prossimo ct dell’Italia. Il tecnico del #Napoli ha sempre espresso la volontà di tornare con gli azzurri e #ADL lo libererebbe senza problemi in caso di richiesta da parte del nuovo presidente della F x.com

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