Conte nuovo CT della nazionale italiana ADL ha già pronto il sostituto

Da forzazzurri.net 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. La decisione è stata già comunicata e il trasferimento del tecnico sembra ormai ufficiale. Nel frattempo, il presidente della società di club ha già individuato un possibile sostituto per il ruolo di allenatore. La notizia circolava da tempo e ora sembra aver trovato conferma attraverso fonti ufficiali.

“Ci sarà un Conte-bis in Nazionale, l’allenatore del Napoli è il prescelto, il numero uno della lista per sostituire Rino Gattuso. Toccherà quasi sicuramente a lui il rilancio del nostro calcio con un obiettivo lontano, ma imprescindibile e stimolante: conquistare i mondiali del 2030. Ovviamente mancano il contratto, le firme e tutto il resto, inutile dirlo, ma dopo un primo screening e alcuni sondaggi, tutte le piste portano proprio a Conte che tornerebbe volentieri in azzurro e ha già dato l’ok di massima”(.) l giornalista aggiunge: “La scelta è caduta su Conte proprio per questo, la sua capacità di alzare il livello e il rendimento dei gruppi che allena. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Conte nuovo CT della nazionale italiana, ADL ha già pronto il sostituto

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