Un confronto recente Tra i protagonisti rossoblù anche Giaccherini e Floccari E se Berardi segna i neroverdi non perdono Zirkzee e Nico Dominguez perle indimenticabili

In un incontro recente, sono stati protagonisti alcuni giocatori rossoblù, tra cui Giaccherini e Floccari, mentre Berardi ha segnato per i neroverdi e la squadra non ha perso. Zirkzee e Nico Dominguez sono stati protagonisti di momenti memorabili durante la partita. Dodici anni e mezzo fa, il primo incontro si svolse sotto la pioggia intensa, che il Bologna di Pioli affrontò per quasi l’intera durata del match.

Dodici anni e mezzo fa il primo, sotto l’acqua, la stessa che il Bologna di Pioli imbarcò in campo per quasi tutti i 90 minuti. Due anni e mezzo fa l’ultimo, fregiato dal capolavoro di Zirkzee e uno stop a seguire da far scuola, prima del pareggio di Boloca. Giovane, ma spesso intenso e con cose da raccontare il derby contro il Sassuolo, oggi il ventiduesimo nella storia e l’undicesimo a Reggio Emilia: tutti quanti in serie A. E c’è chi di questi non se n’è perso nemmeno uno, Domenico Berardi (tranne per le volte costretto in tribuna causa infortunio), tanto da annoverare i rossoblù tra le sue vittime preferite, con 5 frustate tra il 2013 e il 2024, tutte a lasciare il segno: se Mimmo va in gol contro il Bfc, i neroverdi non perdono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un confronto recente. Tra i protagonisti rossoblù anche Giaccherini e Floccari. E se Berardi segna i neroverdi non perdono. Zirkzee e Nico Dominguez, perle indimenticabili Articoli correlati Leggi anche: Pisa Sassuolo 1-3: tutto facile per i neroverdi di Grosso, Berardi segna ed entra nella storia della Serie A Salta lo scambio tra il laziale e Ngonge: i rossoblù si rifanno sotto. Fase di attesa per Beltran. In tanti su Dominguez: Italiano frena. Noslin, nuovi contatti. Anche il Cagliari su BenjaArchiviata l’Europa League, il rush finale del mercato può entrare nel vivo: obiettivo del Bologna, in primis, una punta, a patto però che esca uno...