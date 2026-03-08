Nessuno si interessa più a balletto e opera | bufera social su Timothée Chalamet dopo la dichiarazione contorversa

Una recente dichiarazione di Timothée Chalamet ha suscitato una forte reazione sui social media, dopo aver affermato che “nessuno si interessa più a balletto e opera”. Le sue parole, pronunciate in modo informale, hanno acceso un dibattito tra gli utenti online, che hanno commentato con ferma opposizione, sottolineando come l’attuale attenzione verso queste arti sia comunque viva. La polemica ha fatto il giro del web, attirando numerose reazioni.

Le parole scivolano via facilmente durante una conversazione informale, ma quando sei Timothée Chalamet e quelle parole riguardano secoli di tradizione artistica, preparati a raccogliere tempesta. L’attore di Dune si è ritrovato al centro di una polemica internazionale dopo aver dichiarato, durante un town hall organizzato da CNN e Variety, che “ nessuno si interessa più ” a balletto e opera. Una frase che ha scatenato l’indignazione di artisti, cantanti lirici e ballerini professionisti in tutto il mondo. L’episodio è avvenuto il 24 febbraio scorso, durante una conversazione con Matthew McConaughey incentrata sulle dinamiche di Hollywood e sul futuro delle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

