Timothée Chalamet ha fatto discutere commentando la situazione del cinema e del teatro durante un evento universitario, suscitando reazioni di vario tipo. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei settori dello spettacolo, con alcune organizzazioni che hanno espresso gratitudine per le sue parole critiche, ritenendole aver contribuito ad aumentare l’interesse e la vendita dei biglietti per eventi legati a balletto e opera. L’intervento del giovane attore ha generato un acceso dibattito pubblico sulla percezione delle arti e sulla loro attuale situazione.

Ci sono gaffe che costano care, e poi c’è quella di Timothée Chalamet. Il 24 febbraio scorso, durante una conversazione con Matthew McConaughey all’Università del Texas, il bello di Hollywood stava parlando di quanto sia difficile tenere in vita le sale cinematografiche. Fin qui, tutto bene. Poi è arrivata la frase: «Non voglio lavorare nel balletto o nell’opera, dove è come dire: “ehi, teniamo in vita questa cosa anche se a nessuno importa più”. Tutto il rispetto per chi lavora nel balletto e nell’opera». Apriti cielo. Il mondo delle arti performative si è rivoltato come un guanto, i social hanno preso fuoco, e Timmy, con quella faccia da eterno adolescente romantico, si è ritrovato al centro di quella che il suo regista Luca Guadagnino avrebbe poi chiamato, con understatement perfetto, «una polemica planetaria».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Balletto e opera ringraziano Timothée Chalamet per le sue parole "cattive": mai venduti così tanti biglietti da quando ha detto che sono arti morte

Timothée Chalamet contra la ópera: La respuesta de los grandes teatros / La Opinión

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