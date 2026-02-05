Come differenziare 112 da 116117 | linee guida per chiamare il servizio di emergenza sanitaria

A Firenze, un nuovo sistema di assistenza sanitaria si fa strada. In una sala della centrale unica toscana del 116117, l’assessora regionale al diritto alla salute Monia Monni ha visitato il centro, spiegando come distinguere il numero 116117 dal 112. Molti chiamano il 112 pensando sia il numero di emergenza sanitaria, ma non sempre è così. La differenza tra i due numeri è importante e bisogna saperla. Ora si lavora per migliorare la chiarezza e aiutare le persone a chiamare il servizio giusto al momento giusto.

Quando un paziente chiama il numero 112, non sempre è un'emergenza sanitaria. A Firenze, in una sala della centrale unica toscana del 116117, l'assessora regionale al diritto alla salute Monia Monni ha visitato il cuore del nuovo sistema di assistenza sanitaria: un numero ormai diffuso, ma non sempre ben distinto dal 112. Con un'esperienza diretta e una visita guidata, ha voluto evidenziare come il 116117, un servizio ormai consolidato, abbia il compito di gestire le cure non urgenti, offrendo informazioni, consulenze e orientamenti, senza togliere risorse a coloro davvero in pericolo. L'obiettivo è chiaro: far sì che i cittadini chiamino il 112 per situazioni vere e proprie di urgenza e il 116117 per quelle meno critiche, per garantire così l'efficienza del sistema sanitario.

