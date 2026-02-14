Un tassista di Roma ha rischiato la vita dopo essere stato aggredito con un coltello alla gola, reagendo con rabbia e frustrazione. La sua denuncia mette in luce le difficoltà quotidiane di chi lavora alla guida di un’auto, spesso senza sapere chi si siederà sul sedile posteriore o quali rischi potrà incontrare. In molti casi, il servizio viene pagato con appena 20 euro, e la paura di aggressioni si fa sempre più concreta. I conducenti sono in trincea, affrontando ogni giorno situazioni imprevedibili e pericolose.

Come in trincea. Senza mai sapere chi si sta caricando a bordo. Se pagherà. Se è un violento. È la vita dei tassisti e dopo l’ultima aggressione - un tassista che si è ritrovato con un coltello alla gola - il tema torna di attualità. "Siamo 24 tassisti in città – spiega Fabrizio Lanzanova, presidente della Cooperativa Radiotaxi Briantea –, ma risalire a chi ha richiesto una macchina non è possibile: siamo in balìa degli eventi, non sappiamo mai se a chiamare è una persona normale o un soggetto pericoloso: solo se è palesemente sotto l’effetto di alcol o droghe per possiamo evitare di farlo salire". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rabbia dei tassisti in trincea. Lo sfogo dopo l’ultima aggressione: "Ho rischiato la vita per 20 euro"

Un episodio preoccupante si è verificato a Salerno, dove una persona ha rischiato di essere aggredita da un pitbull senza guinzaglio.

Dopo l'ultima sconfitta in campionato, i tifosi del Valencia hanno reagito con violenza, assaltando il pullman dei giocatori.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La rabbia dei tassisti in trincea. Lo sfogo dopo l’ultima aggressione: Ho rischiato la vita per 20 euro; Nicola Dal Corso, il collega del tassista Pierpaolo Lissandron ucciso dal serial killer Profeta: Eravamo in turno insieme. Ricordo la...; ‘Se non scrivessi di lui, ho paura di diventare lui’: il making of di Taxi Driver a 50 anni; In taxi da Bari a Bitonto: poi la fuga senza pagare. Fai la brava persona e porta i soldi.

Sciopero dei tassisti contro la liberalizzazione del mercato e lo strapotere degli algoritmi. Salvini convoca le associazioniContro la liberalizzazione del mercato: i tassisti tornano a scioperare dalle 8 alle 22 nella giornata del 13 gennaio, con partecipazione pressoché totale, viene annunciato. Gli aderenti alla ... ilfattoquotidiano.it

Bologna, la protesta dei tassisti (con lancio di banconote) contro Uber sponsor di Anci: Paga i sindaci per comandareBologna, 13 novembre 2025 - Protesta dei tassisti, provenienti da tutta Italia, fuori dalla Fiera, mentre all’interno si svolge un’altra giornata di Anci. Il messaggio delle sigle sindacali delle auto ... ilrestodelcarlino.it

Per anni Meloni e Salvini hanno usato tassisti, agricoltori e balneari come un ariete contro i governi “nemici”, come un megafono contro Draghi, contro Bruxelles, contro “i poteri forti”, contro “i tecnocrati”, contro “quelli che vogliono liberalizzare tutto”. Li hanno c facebook