Il doppio lavoro dei 3mila dipendenti della Provincia di Bolzano con guadagni anche sui 100mila euro

In provincia di Bolzano, più di 3.000 dipendenti pubblici sono autorizzati a svolgere un secondo lavoro, con alcuni che guadagnano fino a 100.000 euro complessivi. Questa possibilità riguarda dipendenti dell’amministrazione provinciale che hanno ottenuto l’autorizzazione ufficiale. La questione riguarda il fatto che molti di loro svolgono attività extra oltre il loro impiego principale nella pubblica amministrazione.

Oltre 3mila dipendenti della provincia di Bolzano sono autorizzati ad avere un secondo lavoro oltre all’impiego nella pubblica amministrazione. Fin qui nulla di male, se non fosse che, come riporta il Corriere della Sera, spesso la seconda attività fa guadagnare di più della prima, facendo volare i guadagni: anche sui 100mila euro. Il Corriere cita le varie attività: c’è chi è ingegnere in provincia e tiene corsi di yoga, chi costruisce mobili nella cantina di casa e chi lavora nel Gasthaus di famiglia. Tra gli impiegati al vertice della graduatoria sugli introiti c’è un delegato all’ingegneria civile, e uno che opera nel settore dell’alloggio. 🔗 Leggi su Open.online

