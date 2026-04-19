Amstel orfana di Pogacar È l' occasione di Evenepoel

Da ilgiornale.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'assenza di Pogacar, la corsa si apre a nuove possibilità per gli atleti in gara. La competizione si svolge lungo le strade dei Paesi Bassi, dove i tifosi seguono con entusiasmo le tappe. La corsa, nota anche come un grande classico del ciclismo, richiama numerosi appassionati e si distingue per il suo percorso ricco di sfide. La gara si svolge in un’atmosfera vivace, con il pubblico che si raduna lungo i tratti più impegnativi.

Fiumi di birra Amstel, che è poi anche fiume, uno dei più famosi dei Paesi Bassi. Non è una classica ma è ormai un classico per il ciclismo. Non è una Monumento, ma per gli olandesi lo è da sessant'anni, da quando vide la luce nel 1966. È la corsa degli olandesi, che ha fatto penare e molto gli italiani che l'hanno vinta nella storia sette volte, la maggior parte nel secolo attuale, l'ultima dieci anni fa con Enrico Gasparotto, unico dei nostri a far doppietta. Degli ultimi vincitori, mancheranno Pogacar, Van der Poel e Van Aert. Fiumi di parole e di birra, per un mare di chilometri (257 km) e 33 côtes. Uno pronto a festeggiare dopo trent'anni la prima vittoria, l'altro desideroso di rompere il ghiaccio e scrivere il proprio nome anche in questo albo d'oro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Amstel orfana di Pogacar. È l'occasione di Evenepoel

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