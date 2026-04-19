Durante l’ultima edizione dell’Amstel Gold Race, Mattias Skjelmose si è classificato secondo, dichiarando di aver dato tutto in corsa. Lo svedese ha affermato di essere stato battuto lealmente da Evenepoel, che ha vinto la gara. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo, con Skjelmose che ha concluso la corsa alle spalle del vincitore, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche della gara.

Mattias Skjelmose si è dovuto accontentare della piazza d’onore in occasione dell’ Amstel Gold Race 2026. Il trionfatore della scorsa edizione ha ceduto il passo al favoritissimo Remco Evenepoel, il quale ha conquistato la vittoria della corsa per la prima volta in carriera. Una volta intercettato in zona mista il nordico in forza alla Lidl-Trek ha analizzato la sua prestazione, parlando a lungo proprio della lotta con il belga: “ Remco Evenepoel era sicuramente il più forte – ha detto il ciclista – sono stato battuto in modo leale. Mi stava già staccando nelle salite più corte. Ho dato tutto e sono contento del secondo posto. Ero già arrivato al mio limite e speravo di fare uno sprint più corto, ma lui era chiaramente più brillante.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race, Mattias Skjelmose: “Battuto lealmente da Evenepoel, ho dato tutto”

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