Nella Amstel Gold Race 2026, il ciclista ha raggiunto la decima posizione, grazie a un attacco deciso che ha sorpreso gli avversari. La gara si è svolta in un percorso caratterizzato da salite e discese, con numerosi corridori che hanno tentato di guadagnare terreno. La corsa ha visto coinvolti numerosi professionisti provenienti da diverse nazioni, con la classifica finale che ha premiato un gruppo di protagonisti alla fine del percorso.

Marco Frigo ha conquistato la decima posizione nella Amstel Gold Race 2026, segnando uno dei risultati più significativi della sua carriera professionale. Il ventiseienne del NSN Cycling Team ha guidato una prestazione di alto livello in questa prestigiosa corsa olandese, dove cinque atleti italiani sono riusciti a chiudere nella top 30, dimostrando una competitività che va ben oltre le singole prestazioni individuali. L’audacia tattica di Frigo tra fuga e resistenza sul Keutenberg. La strategia adottata dal corridore veneto è stata caratterizzata da un approccio estremamente aggressivo sin dalle fasi iniziali della competizione. Frigo ha scelto di inserirsi nella fuga precoce, mantenendo un ruolo di primo piano per gran parte della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amstel Gold Race: Marco Frigo vola nella top 10 con un attacco audace

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