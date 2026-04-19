Amstel Gold Race femminile | assolo fantastico e vittoria per Blasi Paternoster al ridosso del podio

Paula Blasi ha vinto in solitaria l’Amstel Gold Race femminile 2026, diventando la prima atleta spagnola a conquistare questa corsa. La vittoria si è concretizzata dopo un lungo assolo, con la ciclista iberica che ha tagliato il traguardo davanti alle altre concorrenti. Paternoster si è piazzata al ridosso del podio, mentre le altre atlete hanno concluso la gara a distanza di sicurezza.

Una straordinaria Paula Blasi ha vinto in solitaria l’Amstel Gold Race femminile 2026. Entra nella storia l’iberica, non solo per essere diventata la prima spagnola a trionfare nella corsa, ma anche per averlo fatto partendo da più lontano. La gara, composta da un percorso lungo 157 chilometri da Maastricht a Valkenburg, è stata caratterizzata per un lungo tratto dalla fuga di Annelies Nijssen (Lotto Intermarché), Nicole Steigenga (AG Insurance Soudal Team) e Heidi Franz (St Michel – Preference Home – Auber93), poi riprese a -70 km dall’arrivo, dunque ben prima rispetto alle aspettative. Dopo una serie di attacchi e contrattacchi, a muovere...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amstel Gold Race femminile: assolo fantastico e vittoria per Blasi, Paternoster al ridosso del podio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: un quintetto al comando della corsa LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: in cinque al comando, gruppo a 3 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Meno di 80 chilometri all’arrivo della Amstel Gold Race femminile 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amstel Gold Race femminile 2026 oggi in tv: orario, percorso, favorite. Padrone di casa favorite; Amstel Gold Race Femminile 2026: percorso, favorite e dove vederla in streaming; Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti, orari e dove vederla in TV e streaming; L’AMSTEL GOLD RACE È IN ESCLUSIVA SU EUROSPORT. LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: numero pazzesco della spagnola Blasi, quarta PaternosterCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'Amstel Gold Race femminile 2026. Grazie per aver ... oasport.it Amstel Gold Race femminile: assolo fantastico e vittoria per Blasi, Paternoster al ridosso del podioUna straordinaria Paula Blasi ha vinto in solitaria l’Amstel Gold Race femminile 2026. Entra nella storia l’iberica, non solo per essere diventata la prima spagnola a trionfare nella corsa, ma anche ... oasport.it Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE sudiscovery+ e @HBO Max #AmstelGoldRace facebook Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com