Oggi la Amstel Gold Race femminile 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire una delle corse più attese del calendario ciclistico. La gara si svolge su un percorso caratterizzato da numerose salite ripide, con alcune delle protagoniste principali che si contendono il podio. La squadra di casa schiera alcune delle favorite per la vittoria, che si sfideranno in un finale avvincente.

Il calendario prosegue a ritmo incalzante. Le Classiche del Nord propongono un nuovo appuntamento in grado di regalare agli appassionati una giornata di spettacolo ed emozioni. Si corre, in contemporanea all’omonima gara maschile, l’Amstel Gold Race femminile. LA DIRETTA LIVE DELL’AMSTEL GOLD RACE FEMMINILE DALLE 10.10 La corsa in linea, giunta alla dodicesima edizione, prende il via da Maastricht alle 10:10 e si conclude, dopo aver percorso 158,2 km a Berg en Terblijt . Si presenteranno al via tutte le formazioni del circuito WorldTour. Lo scorso anno l’olandese Mischa Bredewold si è imposta davanti alle connazionali Ellen Van Dijk e Puck Pieterse.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race femminile 2026 oggi in tv: orario, percorso, favorite. Padrone di casa favorite

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