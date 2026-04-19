Oggi si tiene l’Amstel Gold Race 2026, una delle classiche più seguite del calendario ciclistico europeo. La gara, che segna l’inizio della settimana delle Ardenne, sarà trasmessa in diretta televisiva. La corsa si svolge su un percorso caratterizzato da salite e discese che mettono alla prova i ciclisti. Tra i favoriti figura un corridore belga, considerato il più atteso alla partenza.

Non sarà una startlist di lusso, ma c’è comunque grande attesa per la Classica della Birra, l’ Amstel Gold Race, che apre la settimana delle Ardenne. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55; garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. PERCORSO. Come da consuetudine la corsa parte da Maastricht e dopo 13,2 km il gruppo si trova ad affrontare il primo muro, il Maasberg. Dopo un tratto pianeggiante arrivano in rapida successione il Bergseweg, Korenweg, Nijswillerweg e poi dopo una decina di chilometri anche il Rijksweg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Remco Evenepoel il più atteso

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