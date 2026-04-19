Amstel Gold Race 2026 vince Evenepoel L' ordine d' arrivo

L'edizione 2026 dell'Amstel Gold Race si è conclusa con la vittoria di Evenepoel. La gara si è svolta a Valkenburg, nei Paesi Bassi, il 19 aprile. Rispetto all'anno precedente, questa corsa ha visto l'assenza di Tadej Pogacar, che aveva partecipato alla passata edizione. Il percorso e le condizioni della corsa hanno ricordato molto l'edizione precedente, ma senza la presenza di alcuni protagonisti principali.

Valkenburg (Paesi Bassi), 19 aprile 2026 - L ' Amstel Gold Race 2026 sembra un revival dell'edizione scorsa, ma con una differenza sostanziale: stavolta al via non c'è Tadej Pogacar, protagonista anche da assente. Ci sono invece Remco Evenepoel, il favorito numero uno in una startlist senza gli altri fuoriclasse, e Mattias Skjelmose, il vincitore a sorpresa di un anno fa. I due ricompongono il tandem sbarazzandosi man mano degli altri protagonisti di giornata, con alcuni fermati anche da una caduta (è il caso di Matteo Jorgenson e Kévin Vauquelin ): ottima anche la prova di Marco Frigo, l'ultimo a mollare dei fuggitivi del mattino e comunque bravo a chiudere nella top 10.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Amstel Gold Race 2026, vince Evenepoel. L'ordine d'arrivo Notizie correlate Leggi anche: Amstel Gold Race 2026: Remco Evenepoel si prenderà la scena? LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, assente PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti, orari e dove vederla in TV e streaming; Evenepoel sfida Alaphilippe e Skjelmose, 33 muri: la guida completa; Amstel Gold Race 2026: percorso e favoriti. Amstel Gold Race 2026: Evenepoel ce l'ha fatta. Frigo in top ten dopo una gara strepitosaLa cronaca della Amstel Gold Race 2026, la prima classica del Trittico delle Ardenne vinta dal favoritissimo Remco Evenepoel ... sport.virgilio.it LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel trionfa, dominato lo sprint con Skjelmose! Frigo da applausiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA L'ALBO D'ORO DELL'AMSTEL GOLD RACE 17.27 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e ... oasport.it Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE sudiscovery+ e @HBO Max #AmstelGoldRace facebook Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com