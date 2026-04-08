Domenica 19 aprile si svolgerà la 60esima edizione dell’Amstel Gold Race, prima delle tre classiche delle Ardenne in programma quest’anno. La corsa, che si disputa sui percorsi dei Paesi Bassi, vedrà numerosi ciclisti professionisti affrontare un percorso caratterizzato da tante salite e tratti impegnativi. Gli appassionati potranno seguire la gara tramite diverse piattaforme di trasmissione in diretta.

Il Trittico delle Ardenne si aprirà domenica 19 aprile con l’ Amstel Gold Race 2026, giunta alla 60esima edizione. La cosiddetta Classica della Birra vedrà i corridori alle prese con i 33 muri per un totale di 257 km. Scopriamo il percorso e i possibili favoriti AMSTEL GOLD RACE 2026: IL PERCORSO Il ruolo principale lo avrà sempre il Causberg, che sarà affrontato per un totale di tre volte, con l’ultima che sarà la difficoltà finale di una corsa che si conclude nuovamente a Berg en Terbljit, 2,5 km dopo l’ultimo scollinamento. La corsa avrà nel Maasberg la prima difficoltà, dopo appena 13 chilometri, per poi proseguire con il Camerig, Gulpenberg ed Eyserweg, gli ultimi prima della scalata del Cauberg. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti e dove vederla

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