Oggi va in onda in televisione l’edizione 2026 dell’Amstel Gold Race, una delle classiche più attese del calendario ciclistico delle Ardenne. La gara non presenta una startlist di livello internazionale, ma suscita comunque molta attenzione tra gli appassionati. La corsa attraversa i paesi della regione, con un percorso che si snoda tra salite e tratti pianeggianti, mentre il favorito principale è il ciclista che ha dominato le ultime competizioni.

Non sarà una startlist di lusso, ma c’è comunque grande attesa per la Classica della Birra, l’ Amstel Gold Race 2026, che apre la settimana delle Ardenne. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELL’AMSTEL GOLD RACE MASCHILE DALLE 11.10 L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55; garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. PERCORSO AMSTEL GOLD RACE 2026. Come da consuetudine la corsa parte da Maastricht e dopo 13,2 km il gruppo si trova ad affrontare il primo muro, il Maasberg. Dopo un tratto pianeggiante arrivano in rapida successione il Bergseweg, Korenweg, Nijswillerweg e poi dopo una decina di chilometri anche il Rijksweg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Evenepoel il grande favorito

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