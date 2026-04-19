Sempre più atleti di alto livello decidono di investire nel mondo del calcio acquistando club di varie dimensioni. Recentemente, un campione ha acquisito una squadra spagnola, un altro ha investito in un club di livello inferiore, e questa tendenza coinvolge anche diversi sportivi di fama mondiale. Gli acquisti spaziano da club storici a realtà emergenti, segnando un nuovo modo di avvicinarsi alla gestione di un team sportivo.

Messi che si compra il Cornellà, club di Barcellona della quinta divisione spagnola, non è il primo e non sarà l’ultimo dei campioni che, ad un certo punto, decidono di investire i soldi nella fabbrica del pallone. Lo fanno per questioni economiche eo sentimentali. Poco importa. Quello che conta è che il loro nome accende subito entusiasmo (anche se non sempre poi c’è il lieto fine). Nel luglio 2024 Kylian Mbappé ha comprato il Caen, denominazione ufficiale Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie, club che allora militava nella Ligue 2 francese. Lo ha fatto per un motivo sentimentale. Nel 2013, quando aveva 15 anni, Mbappé aveva superato il provino fatto proprio con il club, che però non poteva permettersi di investire 200mila euro per ingaggiarlo a causa del mancato ritorno in Ligue 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amore, soldi, progetti: storie di campioni che comprano squadre

Multi SubThe “Foolish” Prince Told a Stranger to Rebel—Not Knowing He Was the Emperor

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, comprano quattro Rolex con i soldi del Monopoli

Roma, 35enne giapponese truffato da due italiani: comprano 4 Rolex dal valore complessivo di 247mila € con i soldi del MonopoliIl 35enne ha consegnato gli orologi in cambio di uno zaino pieno di banconote: solo in hotel si è accorto che la maggior parte della banconote era...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Osimo inaugura Habibi: il potente reportage di Antonio Faccilongo a Palazzo Campana; Marta Charlotte Ferradini presenta Troppo Amore: sette storie di AmorVeleno; Fuorisalone 2026, Amore, hai mangiato?: a Eataly Smeraldo il cibo diventa design; CULTURA, libri e musica. Troppo amore, di Marta Charlotte Ferradini.

Marcella truffata da Hugh Jackman: «Mi disse che era malato, gli ho dato 900mila euro per curarsi. Ho venduto il mio studio perché lo amavo»Una storia d’amore nata online, i progetti per il futuro, le richieste di denaro, poi il crollo. Marcella ha raccontato a La volta buona di essere stata vittima di una truffa ... leggo.it

L'amore di un nonno supera ogni distanza - facebook.com facebook

Metafisica familiare. Il senso dell’amore sta nella sua resistenza al tempo e al disincanto. La lezione di Tommaso d’Aquino, e tre film. L'articolo di Giuseppe Ventimiglia è sul Foglio del weekend edicoladigitale.ilfoglio.it x.com