Roma 35enne giapponese truffato da due italiani | comprano 4 Rolex dal valore complessivo di 247mila € con i soldi del Monopoli

Un uomo giapponese di 35 anni si trova ora a fare i conti con una truffa a Roma. Arrivato in città con l’intenzione di concludere un affare da quasi 250 mila euro, ha consegnato quattro Rolex di valore complessivo di circa 247 mila euro in cambio di uno zaino pieno di banconote. Solo in hotel ha scoperto che la maggior parte delle banconote erano false. Due italiani hanno approfittato della sua fiducia, acquistando gli orologi e poi dileguandosi con il denaro falso.

