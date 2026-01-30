Un uomo giapponese è arrivato a Roma per comprare alcuni Rolex, ma si è trovato coinvolto in un raggiro. Ha versato 247mila euro, convinto di fare un affare, e invece è stato truffato. La polizia sta indagando sui responsabili, che sono sfuggiti con il bottino.

Era arrivato dal Giappone per concludere la trattativa. Quattro Rolex per 247mila euro. Si era messo d'accordo con due romani che lo avevano convinti ad arrivare nella Capitale per concludere l'affare ma poi le cose hanno preso una piega diversa. Lo scambio, soldi-orologi, c'è stato. Però quei soldi erano del Monopoli. E lui se ne è accorto quando era troppo tardi., Lui è un venditore di 35 anni, giapponese. Aveva pubblicato su Instagram le foto dei suoi quattro orologi che avrebbe voluto vendere. A interessarsi sono stati due romani che gli hanno chiesto qualche info. Sembravano interessati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, comprano quattro Rolex con i soldi del Monopoli

