Amici quinta puntata serale | eliminata Kiara

Nella quinta puntata serale di Amici 25, andata in onda sabato 18 aprile 2026, è stata eliminata Kiara. La concorrente ha lasciato il talent show, diventando così l’ottava eliminata della stagione. La puntata ha visto anche altre esibizioni e sfide tra i concorrenti, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori.

(Adnkronos) – Kiara è l'ottava eliminata di Amici 25. E' accaduto nella puntata andata in onda sabato 18 aprile 2026. La ballerina della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo era finita al ballottaggio con i due cantanti Lorenzo e Riccardo. La sua è stata l'unica eliminazione. "E' stata davvero un'esperienza straordinaria per me, conservo tutte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

AMICI 2026 Quinta Puntata Serale - Eliminata Kiara

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