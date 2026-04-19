Amici fragili e campane di vetro | l' incontro a Palazzo Fruscione

L’Università degli Studi di Salerno, attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici (Dipsum), e la Fondazione Tempi Moderni hanno organizzato a Palazzo Fruscione, a Salerno, l'incontro culturale "Amici fragili e campane di vetro". L'evento ha analizzato il tema della fragilità esistenziale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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